В Крыму осуждён участник экстремистской религиозной группировки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еще один житель Крыма получил приговор за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Он проведет в местах лишения свободы 4 года, поскольку активно сотрудничал со следствием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По информации регионального управления ФСБ, экстремист примкнул к «хизбам» в 2015 году.

«Мужчина осуществлял пропагандистскую работу, направленную на увеличение числа последователей этой организации, а также вёл скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации», – уточнили в ФСБ.

В августе прошлого года экстремиста задержали. В ходе следствия он признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение с прокурором. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил экстремиста к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.

Организация «Хизб ут-Тахрир» вот уже 20 лет является террористической в РФ и запрещена, равно как в Китае, Германии, Турции, Индонезии, и во всех арабских странах, кроме Ливана, Йемена и ОАЭ. Государственные органы США относят «Хизб ут-Тахрир» к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман с целью оказывать идеологическую поддержку терроризму.

В украинский период деятельность Хизб ут-Тахрир не пресекалась, и после перехода Крыма в состав Российской Федерации был введен двухлетний мораторий на применение уголовных статей к хизбам, и первые задержания радикалов начались в начале 2016 года.

С того момента запрещенный в России меджлис, лидеры которого выехали за рубеж, стал трактовать аресты «хизбов» как преследование по религиозному признаку, а приговорённых за экстремизм – политическими заключенными.

«Подмена понятий идёт на базовом уровне, – убежден начальник юридического отдела ДУМК Ибраим Каймакан. – Как только начинают привлекать за участие в организации, запрещённой в России, появляются защитники, которые само понятие законодательства неправильно трактуют. Утверждается, что это хорошие люди, которые не совершают каких-либо террористических актов, положительно характеризуются в обществе, так за что к ним применяют меры ответственности? А здесь четко за участие в деятельности запрещённой в России организации или партии, в данном случае Хизб ут-Тахрир, которую Верховный суд России признал террористической организацией. И если человек в ней состоит, будь он хоть самым распрекрасным, он автоматически попадает под ответственность».