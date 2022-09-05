Украинская пропаганда усиленно твердит о 800 тысячах россиян, перебравшихся в Крым после воссоединения с РФ в 2014 году. По версии киевских «панов» и «беев», на полуостров перебрались специалисты по милитаризации полуострова, готовые покинуть регион вместе с воинскими частями при первом же обстреле ВСУ. До гражданской жизни им и дела нет, поэтому экономика Крыма в упадке, сельское хозяйство и туризм лежат в кювете, сбитые русским танком.

На поверку картина вырисовывается иная: финансисты, инженеры, экономисты и даже режиссеры монтажа продают свою столичную недвижимость и отправляются в крымскую деревню заниматься фермерством и наслаждаться единением с природой.

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«Я строил железную дорогу, последний объект – новая ветка московского метрополитена, – рассказывает начинающий фермер Михаил Батунин. – Жили с семьей в Санкт-Петербурге, потом за город перебрались, а теперь в Крыму, в деревне. Надоело бумажки перекладывать, захотелось чего-то более обстоятельного, чтобы был виден результат моей деятельности. Так случилось, что я стал собственником фермы и начал ее развивать. Здесь просто было дойное стадо, а вместе с коллегой Алексеем, он приехал из Москвы, объединили усилия и начали движение в сторону сыроварни».

Алексей Альперн, по первому образованию химик-технолог, по второму – режиссер монтажа. Склеить картинку вкуса крымского сыра помогают обе специальности: одна наполняет содержание, вторая – форму. Финансово поддерживает государство – начинающие фермеры получили 15 миллионов рублей для старта, а всего вложили 40 миллионов.

«Переехать на природу и заниматься непонятно чем – не логично. Пришло понимание, что если ты едешь жить в деревню, то нужно заниматься сельским хозяйством, – рассуждает Алексей. – И дальше эти луга, уникальная экосистема долин горного Крыма подвигли на то, чтобы учиться и применять опыт. Оборудование нам сделали на заказ умельцы из Ижевска и с Урала. Самородков в плане оборудования у нас достаточно. По сути, под наш заказ сделали новую систему, в который мы постарались перенять европейский опыт и передать наш крымский колорит».

Свою продукцию фермеры называют «честная выдержка». Это означает, что сыр созревает естественным образом, более года проводя на полке с открытым доступом к кислороду. Для этого доска специально бланшируется, чтобы через глубокие борозды аэробные бактерии получали нужный обдув. В вакуумную упаковку сыр попадает уже перед самой продажей, поэтому его вкус отличается яркостью и выдержанностью.

«Наша гордость – сыр «Золото Крыма». Он выдерживается год, и каждые три месяца обтирается настойкой из крымских трав на закваске, – делится результатами своего химико-режиссерского труда Алексей. – Стартом послужил швейцарский сыр аппенцеллер. Когда мы начали изучать его состав и технологию, поняли, что в Крыму практически все растёт, что нужно. Поэтому пришлось скорректировать рецептуру под крымские растения. Сначала думали, что делаем аналог. Но в итоге получилась новая марка и новое слово в сыроварении».

Сыроварня перерабатывает 4 тонны молока в сутки, чтобы производить 10 сортов сыра. Дойное стадо свое, плюс молоко из частных хозяйств, которых в Бельбекской долине предостаточно. Продукцию пока раскупают только туристы и крымчане, поскольку без авиасообщения поставлять товары в крупные города фермерским хозяйствам не с руки. Но осенью две крупные товарные партии под заказ отправятся в Москву и Санкт-Петербург, передавая импортозаместительный привет от земляков.

«Это яркий пример того, как обычная ферма по программе импортозамещения перерастает в крупное хозяйство, – подчеркивает первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. – Сыроварни в Крыму очень быстро развиваются, и в этом помогла государственная поддержка начинающим фермерам. Даже сложно подсчитать, сколько открылось семейных ферм, поскольку мы знаем наиболее крупные, которые подают данные для возмещения затрат за произведённое молоко и обращаются за поддержкой животноводческого направления. Только в этом году 30 миллионов рублей мы выделили».

Фермерскую продукцию Крым выставляет на выставках и фестивалях в крупных городах России. Но в перспективе на полуострове появится собственный сырный фестиваль, где на одной площадке можно будет попробовать продукцию из разных регионов Крыма. И она будет отличаться по вкусу, как отличается коровье молоко из Белогорья, Судака, сакской степи и долин Бахчисарая.