В Крыму от потопа пострадали более 700 домов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Крыму подсчитывают ущерб, причиненный недавним потопом и разливом рек. В пострадавшие регионы вошли Симферополь, Белогорск и прилегающие районы, жители которых могут рассчитывать на частичную компенсацию ущерба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе работает комиссия по оценке убытков в затопленных домовладениях. Больше всех пострадали улицы, расположенные ниже по течению Салгира за железнодорожным вокзалом. Дворы обходят комиссионно, составляя протоколы и раздавая памятки с дальнейшими действиями для получения компенсаций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Комиссия работает ежедневно, – заверил заместитель главы администрации Симферополя. Ислям Усеинов. – Департамент труда и социальной защиты в рабочие дни принимает документы. Мы будем принимать заявки и выезжать до тих пор, пока не обследуем все домовладения, попавшие в зону затопления. Порядок предполагает предоставление материальной помощи на гражданина, проживающего в домовладении в зоне подтопления, в размере 10 тысяч. Фиксируется ущерб о частичной потере имущества в размере 50 тысяч на гражданина и, соответственно, если все имущество было утрачено, то 100 тысяч выплачиваются на гражданина».

В поселке Комсомольское, который является одним из наиболее пострадавших от стихии районов Симферополя, продолжается ликвидация последствий подтопления. В расчистке улично-дорожной сети и дворов, откачке воды из подвалов задействованы работники коммунальных служб и волонтеры. Вода еще стоит в подвалах многоэтажных и частных домов, но как только ее уровень сойдет, коммунальщики приступят к очистке и осушению помещений.

Самая сложная ситуация в селе Новоандреевка. Сюда вода пришла в последнюю очередь и уровень затопления еще высокий. Больше всего жители пострадавших районов нуждаются в питьевой воде. Местные колодцы и скважины нельзя использовать.

«На следующей неделе проведем встречу со всеми председателями МКД в поселке, обсудим проблемные вопросы и совместно с администрацией найдем способы их решения. Кроме того, поручил Министерству транспорта РК в кратчайшие сроки определить, какие профильные работы требуется провести в пгт Комсомольское, и приступить к выполнению», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Окончательный подсчет убытков должны подвести на следующей неделе. Предварительно, пострадали около 1,5 тысяч человек и больше 700 домовладений.