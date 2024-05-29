В Крыму откроется почти на сто пляжей меньше, чем обычно

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Количество работающих пляжей в Крыму за последние два года сократилось на четверть.

Вместо 440 прибрежных территорий официально открытыми этим летом будут только 338, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается подготовки пляжных территорий, то на сегодняшний день, по данным Министерства курортов и туризма, 338 пляжных территорий готовятся к открытию. Они проводят сейчас все необходимые исследования – и по результату получат соответствующие документы, которые позволят им функционировать в летнюю оздоровительную кампанию. Это меньше, чем в прошлом году, но это те цифры, которые даёт Минкурортов. Муниципалитеты определяют количество пляжей, которые будут работать, и в этой части они могут объединять в один пляж два. Мы выдаем разрешительные документы арендаторам пляжей», – сообщила в эфире «Радио Крым» главный санврач региона Наталья Пеньковская.

В Минкурортов количество работающих пляжей округлили до 340, заверив, что работа по оборудованию новых безопасных, комфортных пляжей продолжается. Что под этим подразумевается не понятно, поскольку сейчас идет работа над восстановлением берегоукрепительных сооружений после сильнейшего шторма в ноябре 2023 года.

Почти 70 объектов подлежат капитальному ремонту и реконструкции, и, следовательно, принимать туристов не смогут. В этом году запланированы работы на 26 объектах: 22 на территории Большой Ялты, по 2 объекта в Николаевке и в Алуште.

Также из курортного оборота на время СВО выпали территории на Западном побережье. Как и в 2023 году закрыты Поповка, Штормовое, Мирный, часть пляжей поселка Заозерный за Евпаторией, участок побережья в Оленевке рядом с мысом Тарханкут, как и сам мыс с урочищами Малый и Большой Атлеш.

В сезоне 2023 года в Крыму работало чуть менее 400 пляжей, 2022 – 440. В весенних планах на сезон этого года Минкурортов озвучивало цифру 400 пляжей.

Напомним, наибольшее количество пляжей расположено на территории Алушты – 88 пляжей, Евпатории – 84 пляжа, у Ялты – 81 пляж.