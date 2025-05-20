В Крыму откроют крупнейший высокотехнологичный детский реабилитационный центр

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В ноябре в Крыму откроется крупнейший детский реабилитационный центр «Кораблик «Мойнаки» на базе одноименной грязелечебницы и санатория «Родина».

Строительство центра началось по поручению президента РФ и должно вернуть Евпатории славу Всероссийской детской здравницы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире радио «спутник в Крыму» главврач реабилитационного центра Ирина Марусич сообщила, что среди учреждений подобного направления – евпаторийское будет самым крупным в России. На его строительство и оснащение потрачено 12 млрд руб – столько же, сколько на новый республиканский медцентр им. Семашко в Симферополе.

«Общая площадь центра составляет 22 га, площадь зданий и строений – порядка 100 тыс м². Состоит из шести основных и десяти вспомогательных зданий и сооружений. Основные: административный корпус, клиника, диагностический корпус, клинический корпус, многофункциональный корпус, пансионат для родителей с детьми и общежитие для персонала. Стационар рассчитан на 300 коек – это 5 отделений по 60 коек. Два отделения нейрореабилитации, два отделения ортопедической реабилитации и одно отделение соматической реабилитации. Оно включает в себя в основном все патологии внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, эндокринной, дыхательной и так далее», – уточнила главврач.

Также в реабилитационном центре будет отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек и дневной стационар на 75 коек по тем же профилям реабилитации и двумя новыми направлениями – сурдология и офтальмология. Дневной стационар рассчитан на работу в две смены и одновременно в центре смогут проходить реабилитацию 450 детей.

Для эффективной медицинской реабилитации в центре будут применять современные технологии с использованием виртуальной реальности, робототехники, экзоскелета, и традиционных галокамер и водогрязелечебницы. Планируется, что ежегодно в центре курс реабилитации будут проходить 4,5 тысячи детей по системе ОМС.