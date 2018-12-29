В Крыму открыли движение на первой очереди трассы «Таврида»

29.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму открыли движение на первой очереди строящейся федеральной трассе «Таврида», которая должна связать Керченский мост и Севастополь.

Первым по 27-километровому участку от Симферополя до Белогорска проехал глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На очереди – запуск движения по второму и третьему этапам строительства – от Белогорска до Феодосии. Их запустят 30 декабря, а под Новый год, 31 декабря в эксплуатацию будет сдан последний, четвертый участок от Феодосии до Керчи.

Пока что движение по трассе от Симферополя до Керчи будет осуществляться по двум полосам. Еще две строители планируют сдать в 2020-м году.

«До ввода в эксплуатацию всей дороги на данном участке действует ограничение скорости до 60 км/час, после ее завершения в 2020 году максимальная скорость движения составит 90 км/ч, а общая протяженность трассы – 250,7 км», – заявил Аксенов.