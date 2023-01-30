В Крыму открывается «школа интеграции» для молодежи из новых регионов РФ

Любовь Смирнова.  
30.01.2023 16:28
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Новороссия, Россия


«Школу интеграции» для студентов из новых регионов РФ откроют при Крымском федеральном университете. Проект придуман и разработан учащимися вуза для помощи студентам Запорожской, Херсонской областей и республик Донбасса в понимании правовых основ РФ и ориентации в новой социо-культурной среде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Школу интеграции» для студентов из новых регионов РФ откроют при Крымском федеральном университете. Проект...

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«Я выиграл грант на школу интеграции для новых субъектов Российской Федерации, и в марте или в апреле 100 студентов пройдет «Интеграционную школу», где расскажут не только о правовых основах, а также социо-культурные вещи, которые нас связывают, – рассказал в эфире «Крым 24» зампредседателя студенческой палаты КФУ им. Вернадского Всеволод Тубальцев. – Крымский федеральный университет делает три больших блока: первый правовой, где мы расскажем, что из себя представляют законы Российской Федерации; второй блок мы посвящаем работе с порталом «Госуслуги», интернет-банкингу и пр, и третий блок – это экскурсии с наглядной демонстрацией памятников нашей общей истории».

В свою очередь глава студенческого комитета Мелитопольского государственного университета им. Макаренко Константин Шаульский подчеркнул, что с переходом в РФ возможностей у студентов стало настолько много, что он сам не знает, где, в каком регионе и в каком проекте окажется завтра.

«Возможностей настолько много, что я устану рассказывать обо всех и выделю самое главное,- подчеркнул Шаульский. – Во-первых сам университет претерпел кардинальные изменения в лучшую сторону. Огромное количество студентов задействовано в программах и проектах, которые нам предоставляются: Юнармия, «Юг молодой», «Волонтёры победы», «Лидеры возрождения», «Молодая гвардия «Единой России» и ещё очень много всего.

Отдельно Российский союз молодёжи не так давно присоединился, и наш студент стал председателем отделения РСМ в Запорожской области.

Главное, что студенты участвуют в проектах по собственному желанию, никто никого не понуждает, наоборот, все это делают с охотой.

Россия – очень огромная страна. И, поступив в государственный университет Мелитополя, я даже не знаю, куда меня это заведёт. Может быть, мне захочется поехать и реализоваться в проектах, которые предоставляются».

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