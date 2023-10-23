В Крыму отменили концерты заукраинца, выступавшего против воссоединения с Россией

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В Ялте и Симферополе отменили концерты певца-тиктокера Ивана Минаева, известного под ником Xolidayboy.

Исполнитель, которого в соцсетях окрестили «ледибоем», в соцстеях себя позиционировал «севастопольским украинцем» и рассказывал о бессмысленности возвращения Крыма в состав России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сомнения в уместности концертов на полуострове подобного исполнителя высказал администраторы ряда телеграм-каналов Крыма. Они обратили на это внимание блогера Александра Талипова, который администрирует канал «Крымский СМЕРШ» и фиксирует проявления «ждунов» и «заукраинцев», которые потом становятся поводом для проверки правоохранителей.

Талипов опубликовал видеозапись с интервью Минаева с вопросом, нужны ли такие концерты в Крыму, и не хочет ли исполнитель публично выразить свое отношение к СВО.

После чего продюсеры Xolidayboy сообщили в соцсетях, что концерты отменены по «независящим» от них причинам.

«Мы не идиоты, чтоб из-за двух концертов в Крыму обосрать себе репутацию на всю жизнь», – сообщила продюсер артиста и посетовала, что организаторы концертов не могут совладать с блогерами.

«Мы не хотим сотрудничать с артистами, которые зарабатывают в стране, живут в стране и не поддерживают эту страну. Мы отказываемся работать с такими артистами, поэтому мы отменяем концерт. Все деньги за билеты и бронь столов будут в полном размере возвращены»,- заверил организатор концерта в Симферополе Тимур Атаев.

Услышать позицию самого певца по отношению к СВО крымским журналистам не удалось. Минаев проигнорировал возможность пообщаться с корреспондентами, а после выдал гневный пост в соцсетях, что ему не дали выступить в родном Крыму.

При этом в одном из клипов он признается со стопкой горилки и бутербродом с салом: «I’m Ukraine».

Писатель Платон Беседин считает, что отмена концертов певца-тиктокера Xolidayboy в Крыму пойдет на пользу, поскольку непонятно, какую культурную ценность он представляет для публики

«Судя по его репликам, манере говорить, по внешнему виду – в хорошие времена таких людей даже на порог в Дом культуры не пустили бы. Я думаю, неважно, артист ты или не артист, но ты не имеешь права быть лицемером. Должна быть четкая и ясная жизненная позиция. Мне жаль, что современные подростки слушают вот такое – убогое, ничтожное, на мой взгляд, глубоко бездарное и мещанское», – сказал Беседин.