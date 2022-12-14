В Крыму отменили выделение жилья семьям с детьми, обещанное в 2024

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В Крыму продлили мораторий на региональную поддержку семей с детьми в улучшении жилищных условий. Ее не будут предоставлять вплоть до 2030 года, хотя ранее собирались возобновить в 2024 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фактически, закон проработал только 10 месяцев с января по октябрь 2020 года. Родители детей, рожденных с 1 января 2019 года, могли обратиться за сертификатом на улучшение жилищных условий, если на каждого члена семьи приходилось меньше 18 квадратов общей площади, а подушевой доход не превышал двух прожиточных минимумов в регионе.

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Сертификат выдавали на величину рыночной стоимости 18 кв м на момент рождения еще одного члена семьи. В итоге на рожденных в первом полугодии 2019 года выдавали сертификаты на 856 854 рубля, во втором полугодии 2019-го и первом 2020-го – 968 274 рубля.

Сертификаты можно было применить только на приобретение жилья или погашение уже существующего ипотечного кредита.

Но в октябре 2020 года закон приостановили, потому как на тот момент было выдано почти 4 тысячи сертификатов, и чтобы обеспечить их финансово, в бюджете нужно было предусматривать ежегодно не менее 4 миллиардов рублей. К таким расходам законодатели оказались не готовы.

«Оказалось, у нас огромное количество семей с детьми нуждается в улучшении жилищных условий, и закон был приостановлен до 2024 года, – напомнил депутат от КПРФ Илья Донченко. – Я получаю обращения от жителей Республики Крым с вопросом, будет ли в 2024-м возобновлено действие закона? Сегодня, как я понял, на данном законопроекте ставится точка. Но самое обидное, что меняются и правила, по которым вновь будут реализовываться сертификаты. Когда мы в первый раз принимали решение о приостановке, Министерство соцзащиты составило план реализации, по которому в 2021 году планировалась реализация 555 сертификатов, в 2022-м – 1086, в 2023 – 1011 и в 2024 – 1090 ранее выданных сертификатов. Но в бюджете этого года у нас предусмотрено всего 1 миллиард рублей на реализацию этих сертификатов. А осталось, по информации министерства, около 2 тысяч семей. Следственно, надо минимум 1,8 миллиарда. Поэтому наша фракция данный закон поддерживать не будет. Мы считаем, что такими законами, который действовал, как раз демографическую ситуацию исправить можно, а вот законами, которые приостанавливают, нельзя».