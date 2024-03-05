В Крыму отправили под суд доморощенного актёра, изображавшего страшного укро-нациста

Любовь Смирнова.  
05.03.2024 21:19
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


В Крыму задержали 32-летнего ялтинца, который на видео выдавал себя за военнослужащего ВСУ, участвующего в «боях под Гостомелем», где пытаются взять в окружение Белую Церковь, а артиллерийские удары слышны под Волновахой.

Для видео мужчина надевал военную форму с украинским флагом и заканчивал ролик кричалкой «Слава нации!», приравненной в РФ к нацистским лозунгам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму задержали 32-летнего ялтинца, который на видео выдавал себя за военнослужащего ВСУ, участвующего...

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Вероятно, видео снято в 2022 году. Мужчина пояснил, что записывал его в состоянии алкогольного опьянения.

«Я, Лукашевич Олег Васильевич, записал видео, что якобы нахожусь в Киеве. Был в состоянии алкогольного опьянения. Искренне извиняюсь, виноват, был не прав, такого больше не повторится. Я – гражданин Российской Федерации, победа будет с нами», – покаялся на видео задержанный.

Примечательно, что для видеозаписи признаний правоохранители выдали Олегу Лукашевичу отечественный камуфляж, каску и бронежилет. Но это не спасло его от административного протокола, материалы переданы в суд.

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