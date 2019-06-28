В Крыму отразили удар 70 крылатых ракет

28.06.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В Крыму прошли крупномасштабные учения ПВО, в ходе которых была испытана единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) с элементами искусственного интеллекта.

Об этом сообщают «Известия», отмечая, что новая АСУ отразила внезапный массированный удар 70 крылатых ракет противника.

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Как рассказал изданию бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС генерал-лейтенант Александр Горьков, в систему интегрируются разнородные силы, в том числе флотские, ПВО сухопутных войск и ПВО ВКС.

«Идея создания такой системы появилась несколько десятилетий назад, а техническая возможность реализации — только сейчас. Новая АСУ сократит время постановки задач, повысит точность целеуказания. Это очень важно в условиях, когда для уничтожения таких сложных целей, как крылатые ракеты и современные скоростные самолеты, необходимо действовать при высокой плотности и массированности воздушных атак», – сказал генерал.

По его словам, особенно важно, что система внедряется именно на таком важном стратегическом направлении, как Крым.

В свою очередь считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что автоматизированные системы управления играют важную роль в современных войнах..

«70 сбитых ракет — это очень серьезный результат, его невозможно было бы добиться без применения АСУ. Подобные учения проводятся, чтобы проверить работу системы, выявить ее недостатки и разработать план по совершенствованию, ведь сейчас управлению войсками противник учится активно противодействовать с помощью средств РЭБ и кибератак», – подчеркнул Горбенко.