В Крыму отреагировали на планы сноса памятника Освободителям Риги

13.05.2022  19:58 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, Крым, Латвия, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал


Глава Крыма Сергей Аксенов предложил установить в Симферополе памятник Освободителям Риги, который парламент Латвии постановил снести.

К этому монументу ежегодно жители латвийской столицы приносят цветы 9 мая, и в этом году даже запрет подходить близко к памятнику не смог остановить рижан – они устроили «цветочный» протест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил установить в Симферополе памятник Освободителям Риги, который парламент Латвии...

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Такая демонстрация гражданского неповиновения не устроила латвийские власти. Чтобы упредить подобные «промахи во внутренней политике» в будущем, памятник решено снести.

«Подлое и трусливое решение потерявших берега дикарей. Для местных нацистов этот памятник, напоминающий о позоре и поражении их предков, которые служили Гитлеру, – как крест для чертей. Вот и беснуются, – отметил глава Крыма. – Поддерживаю предложение забрать памятник в Россию. Он украсит любой российский город. Мы с радостью разместим его в Симферополе, потому что помним и чтим нашу историю. А Латвия, как и другие прибалтийские карлики, должна заплатить максимальную цену за издевательство над памятью, за свою безумную русофобию».

Напомним, власти Латвии объявили 9 мая «днем траура по жертвам на Украине» и запретили массовые мероприятия в этот день. Памятник Освободителям оцепили забором и кордонами, чтобы рижане не могли возложить цветы. Принесенные букеты сгребли трактором и вывезли на свалку. Но жители латвийской столицы возложили к памятнику сотни тысяч новых букетов.

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