В Крыму отреагировали на предложение Госдумы вооружить охрану торговых центров и стадионов

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Депутаты Госдумы предлагают вооружить охрану объектов массового пребывания граждан. Несмотря на то, что у охранных фирм и так есть эта возможность, на законодательном уровне хотят видеть у охранников что-то серьезнее дубинки.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что такая инициатива исходит от ряда депутатов.

«Я лично предполагаю, и не только я, есть ряд депутатов, которые считают, что охрана скопления людей должна быть вооруженной. Иначе, по сути, она превращается в тех же гражданских лиц, только в камуфляже. Если человек с дубинкой, он ничего не может сделать против людей с автоматами и пистолетами. Если бы мы сегодня предположили, что у охраны в «Крокус сити холле» было бы огнестрельное оружие, то это, как минимум, спасло бы десятки людей, и вполне возможно предотвратило бы такие трагичные последствия», – отметил он.

По словам депутата, как регулировать обращение с оружием у частников – не так уж важно. Возможно, функции охраны в местах массового пребывания граждан возложат на Росгвардию.

«Кто должен, кто будет иметь право теоретически владеть этим оружием? Те же частные охранные предприятия, которые имеют лицензию на огнестрельное оружие. Безусловно, это должны быть оружейные комнаты и все вещи, которые необходимы в таких случаях. Возможно, что спецподразделения Росгвардии могут выполнять такие функции. Это вопрос уже деталей. Но то, что в местах массового скопления людей, не только торговых центрах, тех же вокзалах, если есть охрана, то она должна быть вооружена», – уверен Белик.

Прежде депутат Александр Хинштейн акцентировал внимание на том, что ЧОП «Крокус Профи» обладал оружием, но у охраны «Крокуса» его не было в день теракта. В связи с этим в Госдуме хотят обязать охранные организации обеспечивать вооруженную охрану, в том числе торговых центров.

«Странная инициатива. У частной охраны и так есть право на получение оружия. Что собирается на частную охрану дополнительно возложить депутаты — не понятно. Решить проблему терроризма, чтобы люди не были беззащитны перед террором, могло бы массовое разрешение на ношение оружия. Бандиты, террористы, этнические банды — все при оружии, а честные граждане — нет. В Израиле так поступили, и это дало свои результаты. Террористов очень часто задерживают и устраняют сами граждане. Недавно обсуждали это в одном коллективе. Мне в ответ на пример Израиля, ответили: так там же евреи, а у нас русские. Совсем другое дело. На такой аргумент действительно трудно ответить», – прокомментировал инициативу законодателей экс-нардеп Украины, переживший в Крыму покушение, Олег Царёв.