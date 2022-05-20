В Крыму памятник истории вырвали из плохих рук и отдадут в неизвестно какие

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Памятник истории Дом Арендтов в Симферополе будет выставлен на продажу.

Усадьба знаменитой семьи медиков, скульпторов и планеристов больше двадцати лет простояла без крыши по вине прежнего владельца – «Фонда «Крым», который являлся финансовым придатком нелегального крымско-татарского меджлиса (признанной в России экстремистской организации), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект постановления о включении Дома Арендтов в план приватизации на этот год внесен в Государственный совет Крыма. Вместе с домом, который является объектом культурного наследия регионального значения «Главный дом комплекса строений усадьбы Арендтов-Ребец, начало XX века» и находится под охранными обязательствами, на продажу будет выставлен участок земли в 16 соток в самом центре Симферополя. Стоимость объекта в проекте не указана, но свободных участков такой пощади в этом районе нет.

Борьба за сохранение Дома Арендтов идет с конца 90-х. «Фонд» Крым» получил его для создания крымско-татарского музея искусств. За государственный счет расселили жильцов дома, вскрыли крышу и оставили в таком состоянии, чтобы признать строение аварийным, снести, а на его месте выстроить торгово-офисный девятиэтажный центр, где под музей выделят 460 кв м площади.

Подобное решение вызвало шок у противников разрушения дома, поскольку общественность Симферополя и потомки проживавшей в этой усадьбе знаменитой семьи Арендтов предлагали восстановить здание за собственные средства и открыть в нем муниципальный музей.

Дом был построен в середине XIX века штаб-лекарем Андреем Федоровичем Арендтом, на протяжении нескольких десятилетий лечившим почти всех знатных симферопольцев. В этом доме прошла большая часть жизни Николая Андреевича Арендта – тоже отличного врача, получившего мировое признание как одного из авторов теории планеризма. Позже в здании разместилась контора Индоевропейского телеграфа, а в 1921 году здесь жил командующий войсками Крыма Иона Эммануилович Якир.

В августе 2013 года Дому Арендтов был присвоен статус памятника истории и архитектуры, о чем уведомили «Фонд «Крым». Последний опротестовал это решение в суде. Но при переходе Крыма в состав РФ объект сохранил охранный статус и новому владельцу придется восстановить здание в первоначальном облике.

Напомним, в начале мая в Ялте снесли Дом Краснова – знаменитого архитектора Южнобережья. Объект не успели внести в перечень культурного наследия, где под охраной находился первый дом архитектора на Пушкинском бульваре. В уничтоженном доме, выстроенном по собственному проекту, Краснов провел самый продуктивный период своей карьеры с 1903 по 1917 годы.