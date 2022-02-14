В Крыму переоборудуют завод, который при Украине сватали туркам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Джанкойский машиностроительный завод, который при Украине сватали туркам для производства тракторов, переоборудуют под агропромышленный парк. Сельхозперерабатывающие производства займут 16 га заводской территории.

Машзавод, который выпускал тракторные прицепы, в 2008 году попал под банкротство. Фонд госимущества Украины дважды выставлял предприятие на продажу – вначале за 43 миллиона гривен (больше 8 миллионов долларов), а затем снизил цену до 30,5 миллионов. В парламенте Крыма настаивали на передаче завода в собственность республики, но Киев надеялся найти клиента на ликвидный актив.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

После воссоединения с Россией территорию машзавода в 26 га определили под первый в республике государственный индустриальный парк «Джанкой».

«Это будут производства, которые будут строиться вокруг якорного, основного резидента парка, – сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев. – Думаю, что в ближайшее время он будет определен».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», здания и сооружения машиностроительного завода позволяют разместить производственный комплекс с возможностью транспортировки готовой продукции по железной дороге в РФ, что для степного Крыма дает перспективу экономического роста.