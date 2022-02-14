В Крыму переоборудуют завод, который при Украине сватали туркам

14.02.2022  14:11 (Мск), Джанкой
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Экономика


Джанкойский машиностроительный завод, который при Украине сватали туркам для производства тракторов, переоборудуют под агропромышленный парк. Сельхозперерабатывающие производства займут 16 га заводской территории.

Машзавод, который выпускал тракторные прицепы, в 2008 году попал под банкротство. Фонд госимущества Украины дважды выставлял предприятие на продажу – вначале за 43 миллиона гривен (больше 8 миллионов долларов), а затем снизил цену до 30,5 миллионов. В парламенте Крыма настаивали на передаче завода в собственность республики, но Киев надеялся найти клиента на ликвидный актив.

Джанкойский машиностроительный завод, который при Украине сватали туркам для производства тракторов, переоборудуют под агропромышленный...

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После воссоединения с Россией территорию машзавода в 26 га определили под первый в республике государственный индустриальный парк «Джанкой».

«Это будут производства, которые будут строиться вокруг якорного, основного резидента парка, – сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев. – Думаю, что в ближайшее время он будет определен».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», здания и сооружения машиностроительного завода позволяют разместить производственный комплекс с возможностью транспортировки готовой продукции по железной дороге в РФ, что для степного Крыма дает перспективу экономического роста.

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