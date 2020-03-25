В Крыму – переполох из-за телеведущего Владимира Соловьёва

25.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Уже несколько дней в СМИ Крыма кипят страсти по поводу заявления российского телеведущего Владимира Соловьёва, который остудил надежды местных деятелей туристической сферы по поводу небывалого потока отдыхающих из-за закрытия границ в связи с пандемией.

Телеведущий скептически высказался о туристической сфере полуострова и соседнего Сочи – цены выше заграничных, сервиса нет, а все достижения вроде моста и нового аэропорта созданы руками «федералов».

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«Смотришь цены в Крыму, Сочи – и возникает вопрос: вы вообще в своем уме? …В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Аэропорт — красавец, мост (вы) построили?

Пахать не пробовали еще и там? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос – предложение – рынок, ну понятно!» – язвительно сказал Соловьёв в эфире «Радио Вести».

Он также призвал «бить по рукам тех, кто ворует бюджетные деньги», а также «ввести на полуостров дивизию имени Дзержинского и проредить вредителей».

Несмотря на то, что в речи Соловьева упоминался не только Крым, но и Сочи, конспирологи в Telegram-каналах уже выдвинули версию, что спич телеведущего – «это сигнал одной из башен Кремля» по итогам недавнего посещения полуострова Владимиром Путиным.

А в эфире входящего в медиа-группу героя Русской весны Алексея Чалого телеканала «Первый севастопольский» Соловьева и вовсе объявили «туристом-хамом».

Такое определение столичному ведущему дала глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это вариант «турист-хам». То есть, он изначально настроен негативно на весь отдых. Хочется задать вопрос: «А вы давно пробовали отдых в Крыму? Где вы его пробовали, чтобы так категорично лить помои на весь Крым и даже на Краснодар, на Сочи – досталось им», – заявила Стамбульникова.

Ранее пресса публиковала сведения о том, что Соловьев является владельцем виллы на берегу озера Комо в Италии стоимостью более одного миллиона евро. Сам Соловьев объяснял, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — пояснял ведущий.