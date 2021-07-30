В Крыму перевернулся катер с детьми

30.07.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Российские пограничники помогли тонущему у берегов Крыма туристическому катеру. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ, ЧП произошло накануне в районе мыса Фиолент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На пограничный радиотехнический пост поступила информация о терпящем бедствие гражданском катере Т-90 с пассажирами на борту.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Прибывший через 15 минут на место происшествия экипаж обнаружил тонущий катер и два экскурсионных судна «Круиз» и «Солнечная Ливадия», которые оказывали помощь по спасению людей и приняли на свой борт девять человек, четверо из которых – дети. Убедившись в отсутствии угрозы жизни и здоровью граждан, пограничники отбуксировали обездвиженное судно к берегу и передали представителям МЧС России. Благодаря оперативным и согласованным действиям всех участников спасательной операции, удалось избежать крушения судна и гибели людей на море», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, катер с туристами перевернулся из-за того, что его пассажиры увидели большую медузу и перешли на один борт, пытаясь ее рассмотреть, что привело к нарушению устойчивости плавсредства.