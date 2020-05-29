29.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Война, История, Крым, Россия
Просмотров:

В Крыму перезахоронили солдат, погибших в боях с турками


В Крыму перезахоронили останки более восьмисот солдат российской армии, погибших в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

Об этом сообщили в «Русской общине Крыма», члены которой нашли захоронение возле Армянска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Это самое старое захоронение российских солдат, обнаруженных на полуострове – как правило, на полуострове находят останки советских воинов или солдат, погибших в период Крымской войны 1853-1856 годов.

«Находка четырехлетней давности на территории одного из садовых товариществ Армянска оказалась куда старше. Всего обнаружены останки 861 воина русской армии князя В.М. Долгорукова-Крымского. Поисковики сразу обратились к местным властям с просьбой перезахоронить солдат. Но бюрократическая волокита затянулась на годы. Долгое время останки пришлось хранить в гараже», – говорится в сообщении.

Предположительно останки принадлежат солдатам, воевавшим под руководством генерал-поручика Максима Берга, который командовал отдельным корпусом в Северном Причерноморье. В 1771 году участвовал в походе князя Василия Долгорукова в Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть