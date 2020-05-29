В Крыму перезахоронили солдат, погибших в боях с турками

29.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму перезахоронили останки более восьмисот солдат российской армии, погибших в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

Об этом сообщили в «Русской общине Крыма», члены которой нашли захоронение возле Армянска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это самое старое захоронение российских солдат, обнаруженных на полуострове – как правило, на полуострове находят останки советских воинов или солдат, погибших в период Крымской войны 1853-1856 годов.

«Находка четырехлетней давности на территории одного из садовых товариществ Армянска оказалась куда старше. Всего обнаружены останки 861 воина русской армии князя В.М. Долгорукова-Крымского. Поисковики сразу обратились к местным властям с просьбой перезахоронить солдат. Но бюрократическая волокита затянулась на годы. Долгое время останки пришлось хранить в гараже», – говорится в сообщении.

Предположительно останки принадлежат солдатам, воевавшим под руководством генерал-поручика Максима Берга, который командовал отдельным корпусом в Северном Причерноморье. В 1771 году участвовал в походе князя Василия Долгорукова в Крым.