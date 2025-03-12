В Крыму планируется завершить реставрацию «Ханского дворца» – после всех скандалов и проволочек

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В этом году планируется завершить реставрацию музейного комплекса «Ханский дворец» в Бахчисарае.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И сроки корректировались, и уже третий подрядчик работает на объекте. К сожалению, контроль строительных объектов требует ручного управления. В этом году закончат, но это очередная ликвидация отставания. Несколько раз стройка останавливалась по объективным причинам – там несколько костей было обнаружено, что потребовало определённых исследований. Но в целом была недисциплинированность строителей и безответственность подрядчиков. Юрий Михайлович Гоцанюк (глава Совмина Крыма) лично занимается подведением итогов, что сделано за неделю. Вице-премьер Николай Валерьевич Воробьев выезжал в последний раз с коллегами непосредственно на объект, и могу сказать, что подведение еженедельных итогов даст свой результат», – заверил глава Крыма.

Реставрация музейного комплекса «Ханский дворец» идет с 2018 года. На восстановление 16 зданий по ФЦП развития Крыма было выделено 2 млрд руб. Но в начале был скандал с заменой черепицы с оригинальной на новодел, а в 2022 году во время прокладки трубы треснула стена свитского корпуса.

Скандал вышел за пределы полуострова, поскольку уникальный дворец входит в число памятников ЮНЕСКО. На место пришлось лично выезжать главе Крыма Сергею Аксенову. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев потребовал объяснений от Минкультуры Крыма, в чье ведение входит дворец-музей. Сошлись на учреждении некоего общественного совета, который будет следить за ходом ремонтных работ.

Реконструкцию объектов Ханского дворца в Бахчисарае планировалось закончить еще в ноябре 2023 года. Помимо несоответствия проекта реальной картине, причиной задержки подрядчики называли обилие художественных и декоративных деталей.