В Крыму по поручению Аксёнова проводится подготовка операторов ударных БПЛА

В Крыму по поручению главы региона резервисты проходят военную подготовку под началом опытных инструкторов, воевавших в зоне СВО.

Об этом в эфире «Крым24» рассказал командир отдельного 166-го батальона, председатель Всероссийского «Союза ветеранов СВО» по РК Александр Комбаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На нашем полигоне проводится и подготовка резервистов, которую организовал Глава Крыма Сергей Аксёнов. Всё проходит под его контролем, – сообщил он. – Батальон мой занимается подготовкой непосредственно этих резервистов, тоже они проходят в течение 2-3 суток еженедельно. Недостаточно надеть форму, с ними занимаются инструктора, исключительно принимавшие участие в СВО, есть свои особенности в данных занятиях, они уже модернизированы, внесены поправки, развёрнуты дополнительные учебные места, которые применимы к специальной военной операции».

В числе прочего, резервистам дают представление по работе с дронами, а желающих отправляют учиться на оператора БПЛА.

«У нас развёрнуто учебное место по подготовке, но ознакомительного характера. Более глубоким обучением военнослужащих занимаются дальше. Мы отбираем тех, у кого есть желание. Потому что, как правило, заставить человека разбираться в этом нельзя. Это должна быть идея, должна быть охота непосредственно самого человека. То есть, если взять и назначить определённого человека, даже если он будет там молодой и обучаемый, но у него не будет желания, значит эффекта от этого не будет.

Поэтому развёрнуто учебное место, где из числа резервистов и мобилизованных ведётся первоочередной отбор личного состава. Где руководитель видит, кто заинтересован, и после этого уже отправляем на следующее учебное место, где занимаются непосредственно подготовкой специалистов глубокого профиля, включая дроны-камикадзе», – пояснил Комбаров.