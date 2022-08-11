В Крыму почти завершилась эпопея со сносом заукраинской СТО

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Скандальную СТО в селе Видное Красногвардейского района, где военным отказали в починке колеса грузовика, все-таки снесли. От незаконной постройки осталась только зацементированная площадка, которую тоже должны разобрать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По рейду администрации района и поселения было выявлено два незаконных строения, согласно документам, и одна незаконная пристройка. Одно из строений – это СТО, и два еще стоят. СТО полностью демонтировали, оборудование внутреннее не пострадало. Осталось только рекультивировать цементную площадку. Дальнейшие работы согласно контракту», – сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев телеканалу «Крым 24».

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Скандал со станцией техобслуживания возник после публикации видео, на котором военные посетовали, что их отказались обслуживать. После общественного резонанса хозяин СТО снял видео со своим объяснением ситуации – военные приехали очень поздно, специалистов уже не было, а для демонтажа колеса такого размера на станции просто нет оборудования.

Тем не менее, местная администрация решила проверить легальность бизнеса виновника и не прогадала – земля под СТО не оформлена, строение не зарегистрировано, и, как следствие, подлежит сносу. Эту позицию озвучил вице-премьер правительства Крыма Михаил Назаров.

Администрация Красногвардейского сельского поселения 13 июля вынесла постановление о начале процедуры принудительного сноса незаконно возведенных построек. Сам снос назначили на 25 июля, но коммунальные службы не смогли якобы из-за того, что им препятствовал владелец, грозивший подавать жалобу в полицию.

На следующий день был задержан сотрудник муниципального контроля районной администрации при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Деньги предназначались за приостановку демонтажа СТО.

Сам демонтаж был оценен районной казне в 600 тысяч рублей. Средства по суду взыщут с хозяина шиномонтажки, поскольку он незаконно разместил промышленный объект на землях сельхозназначения, соответственно и сама постройка не была зарегистрирована.