В Крыму под суд пойдет ваххабит, напавший на имама

20.06.2022  16:30 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Религиозный экстремизм, Россия, экстремизм


В Крыму пойдет под суд последователь ваххабитов за нападение на имама мечети села Пионерское.

Ему грозит до 1 года тюрьмы и до 300 тысяч рублей штрафа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму пойдет под суд последователь ваххабитов за нападение на имама мечети села Пионерское....

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Нападение произошло 1 апреля в первый день священного месяца Рамазан. Со слов пострадавшего имама Энвера Бакиева, в Пионерском его встретила группа посторонних агрессивно настроенных лиц. Это были прихожане мечети соседнего села Курцы. Они сорвали богослужение: оскорбляли, пинали и заламывали руки имаму.

После того, как на следующий день во время богослужения в этой же мечети произошло нападение на заместителя муфтия мусульман Крыма и города Севастополя Раима Гафарова, в дело вмешалась полиция.

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который лично преграждал путь заместителю муфтия и участвовал в потасовке в мечети. Он обвиняется в незаконном воспрепятствовании проведению богослужения, в том числе, с применением насилия. Следственный комитет закончил уголовное дело и направил его в суд для рассмотрения по существу.

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