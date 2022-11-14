В Крыму подискутировали об ответственности за танцы под Сердючку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Виновницей танцев под песни Верки Сердючки на набережной Ялты оказалась пенсионерка Вера Ивановна, которая извинилась перед россиянами и военнослужащими в зоне спецоперации.

Злого умысла в дискотеке не было, только желание поднять настроение продрогшим отдыхающим на набережной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Дорогие россияне, простите меня. Я вас всех люблю. Я не специально её поставила. Хотела порадовать людей дискотекой. Скорейшей Победы нашим сыновьям и возвращения домой. Мы победим! Я за Россию!», – сказала Валентина Ивановна.

До этого глава администрации Ялты Янина Павленко давала пояснения через свои соцсети, почему на набережной звучат песни Андрея Данилко (сценическое имя Верка Сердючка). Павленко напомнила, что в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Они свободно звучат на свадьбах, иных торжествах. Никто не душит ни языки, ни культуру, не сносит памятники.

«Есть, конечно, вопрос к репертуару – насколько уместна сердючковская «щеневмерла» и пляски под неё. Пусть останется на совести тех, кому было весело», – подчеркнула Павленко.

Ее слова возмутили блогера и волонтера Алексея Живова. По его мнению, Павленко забыла, что накануне в Херсоне «закидали говном» рекламные щиты с цитатами Пушкина.

«Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что не видит ничего дурного в исполнении украинских песен на набережной Ялты, – отметил блогер. – Мол это там за лентой мова – это оружие, а русский язык выжигают каленым железом, а у нас тут молочная река, кисельные берега, все всех любят, и украинский язык как оружие не используют».

Это в который раз подтвердили представители украинских националистов. Назар Приходько из УНА-УНСО записал танцы на набережной Ялты в очередные «перемоги».

«Понимаю , что репертуар такой себе, но даже Сердючка, да еще и с такой песней, в Крыму – своеобразная победа тех, кто слушает, танцует и подпевает».

Крымский обозреватель Сергей Веселовский предлагает не пенять на уличных ди-джеев, а обратить внимание на отечественный эфир.

«Не уверен, что нужно казнить тётку. В начале помониторьте отечественные ФМ- станции, нон-стоп крутящие Макаревича, Ротару, Меладзе и прочих спонсоров ВСУ», – подчеркнул он.