В Крыму подорвался украинский диверсант при подготовке теракта

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Один из завербованных украинскими спецслужбами террористов подорвался при попытке заложить взрывное устройство на железной дороге в Кировском районе Крыма. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас все группы, которые совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. Последний подорвался в Кировском районе самостоятельно. Это хороший конец для того, кто нес взрывчатку заложить под поезд. Хотел совершить террористический акт на железной дороге, заложить данное взрывное устройство. Ну, сдетонировало, и это нормально… Моя позиция простая: нам вот эти террористы, если они уже объективно установлены, мне всё равно, какими их задерживают, живыми или мёртвыми. Что у них спрашивать? Мы и так все знаем, кто их послал… Все, кто угрожает жизни и здоровью россиян, крымчан, граждан Российской Федерации или тюрьма, или смерть», – подытожил Аксёнов.

Напомним, недавно ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге, но в Ленинском, а не Кировском районе. По данным спецслужб, задержаны двое завербованных украинской разведкой. Злоумышленники по наводке кураторов нашли схрон с взрывным устройством, которое намеревались установить на рельсы в Ленинском районе. Они были задержаны с поличным.