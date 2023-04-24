В Крыму подожгли автомобиль с материалами уголовного дела о махинациях с землёй

Любовь Смирнова.  
24.04.2023 14:54
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 421
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Происшествия, Россия


Поджигателю автомобиля сотрудника антикоррупционного комитета Крыма дали 1,5 года. В машине были документы, подтверждающие мошенничество с земельными участками на полмиллиарда рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Симферопольский райсуд признал виновным поджигателя личного автомобиля сотрудника Комитета по противодействию коррупции РК с целью воспрепятствования его служебной деятельности. С учетом полного возмещения причиненного ущерба на стадии следствия, преступнику назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы.

Поджигателю автомобиля сотрудника антикоррупционного комитета Крыма дали 1,5 года. В машине были документы, подтверждающие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Тем временем расследование уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками продолжается. В прошлом году Антикоррупционный комитет провел проверку Госархива РК и выявил 55 фактов изготовления и помещения в архивные дела подложных решений сельских советов о выдаче земельных участков. В совокупности речь идет о предоставлении задним числом 23 га земли, рыночной стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

По поддельным документам наделы оформлялись в Ялте, Симферополе и его пригороде. Среди соучастников – должностные лица Государственного архива республики, которые изготавливали поддельные решения исполкомов горсоветов о выделении участков для ведения индивидуального садоводства, жилищного строительства, а также личного подсобного хозяйства. Затем оригиналы документов, хранившиеся в архивах, заменялись на липовые. На их основании Госархив выдавал заключения, позволяющие оформить земельные участки в собственность для их дальнейшей перепродажи.

Всего по делу проходит 8 человек. В попытке скрыть преступление они наняли ранее судимого гражданина, который попытался сжечь автомобиль с изъятыми документами Госархива. Но задумка не удалась – проходившие мимо прохожие оперативно потушили автомобиль, и документы остались целыми.

Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятерым – в виде домашнего ареста. Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть