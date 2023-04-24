В Крыму подожгли автомобиль с материалами уголовного дела о махинациях с землёй

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Поджигателю автомобиля сотрудника антикоррупционного комитета Крыма дали 1,5 года. В машине были документы, подтверждающие мошенничество с земельными участками на полмиллиарда рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Симферопольский райсуд признал виновным поджигателя личного автомобиля сотрудника Комитета по противодействию коррупции РК с целью воспрепятствования его служебной деятельности. С учетом полного возмещения причиненного ущерба на стадии следствия, преступнику назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы.

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Тем временем расследование уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками продолжается. В прошлом году Антикоррупционный комитет провел проверку Госархива РК и выявил 55 фактов изготовления и помещения в архивные дела подложных решений сельских советов о выдаче земельных участков. В совокупности речь идет о предоставлении задним числом 23 га земли, рыночной стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

По поддельным документам наделы оформлялись в Ялте, Симферополе и его пригороде. Среди соучастников – должностные лица Государственного архива республики, которые изготавливали поддельные решения исполкомов горсоветов о выделении участков для ведения индивидуального садоводства, жилищного строительства, а также личного подсобного хозяйства. Затем оригиналы документов, хранившиеся в архивах, заменялись на липовые. На их основании Госархив выдавал заключения, позволяющие оформить земельные участки в собственность для их дальнейшей перепродажи.

Всего по делу проходит 8 человек. В попытке скрыть преступление они наняли ранее судимого гражданина, который попытался сжечь автомобиль с изъятыми документами Госархива. Но задумка не удалась – проходившие мимо прохожие оперативно потушили автомобиль, и документы остались целыми.

Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятерым – в виде домашнего ареста. Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.