В Крыму подсчитали уменьшение турпотока в текущем году

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Курортный сезон в этом году в Крыму будет в половину меньше прошлогоднего.

Как ни старались власти уменьшить значимость авиационного транспорта, восполнить доступность полуострова по Крымскому мосту не вышло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В связи с ограничением авиасообщения значительно снизилось количество туристов, прибывающих в Крым в этом курортном сезоне, – признал глава Крыма Сергей Аксенов. – Большинство людей прибывают на отдых поездом или на личном транспорте. Республика Крым по сравнению с другими регионами наиболее пострадала от снижения турпотока. По расчетам, запланированных показателей по объективным причинам достичь в этом году не удастся».

Потери, по оценке Аксенова, составят половину от прошлогоднего турпотока в 10 миллионов отдыхающих. Срез по заполнению туристического сектора власти будут делать 1 июля, сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года. Но уже сейчас понятно, что гостиничный сектор, индустрия развлечений, объекты показа и общепит не получат доходы, как планировали.

«В мой адрес поступает много обращений от предприятий туристической индустрии, средств размещения, санаториев. До 1 июля мы собираем и систематизируем статистику по загрузке и в ближайшее время проведем совещание с участием представителей турбизнеса. Проработаем предложения по мерам поддержки, в том числе федерального уровня, для туроператоров, отельеров, предприятий общепита», – добавил Аксенов.

Но даже тех туристов, что приехали на отдых в Крым, ждут ремонт дорог и прочие работы по благоустройству приморских городов. Глава администрации Ялты Янина Павленко не скрывает, что получает обращения от горожан с просьбой перенести работы по расчистке русел рек на осенний период, так как чистка рек мутит морскую воду.

«Тем, кто забыл, напомню: после прошлогоднего потопа море «приходило в себя» несколько недель. Купание на ялтинских пляжах было под запретом. И это самое безобидное из последствий. Перенос работ – большой риск. Поэтому продолжаем, прошу отнестись с пониманием. Это то, что не делалось десятилетиями, но сделать нужно», – подчеркнула Павленко и заверила, все работы идут по плану и откладываться не будут.

У курортников возникает вопрос – почему в Ялте в самый разгар курортного сезона (ни раньше, ни позже) вовсю идет дорожный ремонт. Кроме того, в городе идет ремонт центральной площади Советская и других общественных пространств. Плюс к этому, желающих попасть в Севастополь из Ялты ждет объезд из-за строительства новой развязки на Ялтинском кольце. Все это отрицательно сказывается на имиджевой составляющей курортного Крыма, который планировал в этом году собрать рекордный турпоток из-за закрытия зарубежных курортов.