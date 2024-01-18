В Крыму подвергли денацификации агрессивного агента украинского ЦИПСО

Любовь Смирнова.  
18.01.2024 19:44
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Диверсии, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина


В Крыму выявили очередного заукраинца, имитировавшего наличие антирусского подполья на полуострове. Нигде не работающий 35-летний Николай Онук занимался распечаткой листовок проукраинского содержания, расклеивал их по городу, фотографировал и отправлял кураторам через телеграм-канал.

Оперативники Центра по противодействию экстремизму пришли к Онуку летом прошлого года, имея на руках постановление о проведении обыска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму выявили очередного заукраинца, имитировавшего наличие антирусского подполья на полуострове. Нигде не работающий...

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Однако подозреваемый вступил с ними в схватку, пытаясь вытолкать из дома и разорвать постановление. За что получил административный арест на 13 суток.

Пока задержанный отбывал административное наказание, оперативники возбудили на Онука уголовное дело сразу по трем статьям – за незаконное хранение взрывчатки, за вандализм и надругательство над государственными символами РФ.

«Агент ЦИПСО, Онук Н.Н. 1988 г.р., осуществлял акции прямого действия в Крыму под кураторством сотрудников ЦИПСО, выполнял их задания, которые поступали через телеграм с чёткими указаниями, что, как и где снять, какие листовки где расклеить. В последствии его художества появлялись на псевдо крымских каналах», – дает выдержку из оперативной сводки канал «Крымский СМЕРШ» и добавляет, что все явки и пароли Онук сдал.

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