В Крыму поджигатель военкомата отправился на 10 лет за решетку

Любовь Смирнова.  
30.03.2023 16:45
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Терроризм


Поджигателя здания военного комиссариата Симферопольского района приговорили к 10 годам лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали его в июне прошлого года при подготовке более крупного теракта – подрыва железнодорожного моста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поджигателя здания военного комиссариата Симферопольского района приговорили к 10 годам лишения свободы. Сотрудники ФСБ...

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В мае 2022 года в ночь на воскресенье житель Симферополя перелез через забор военкомата и бросил «коктейль Молотова» в окно.

Бутылка разбилась о решетку, возгорания не произошло. Сторож вызвал полицию, но злоумышленник к моменту приезда оперативников уже скрылся.

Совершенной диверсии мужчине было не достаточно. Он купил противотанковую мину, чтобы заложить ее под железнодорожный мост и взорвать. Оперативники вышли на него раньше.

Свою вину он признал частично. Тем не менее, Верховный суд Крыма по совокупности преступлений приговорил симферопольца к 10 годам лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. За ущерб зданию военкомата с осужденного взыщут 70 тысяч рублей.

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