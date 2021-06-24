В Крыму поймали украинского шпиона – отслеживал российскую авиацию

24.06.2021, Симферополь, Виктор Орлов

Новости Украины

В Крыму поймали украинского шпиона, который на протяжении длительного времени при помощи специального оборудования отслеживал полеты российских военных самолетов по заданию украинской разведки.

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«В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации. Органами безопасности в отношении росгражданина возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены (ст. 275 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.