В Крыму пока не решили проблему доставки туристов всеми видами транспорта

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Организация мультимодальных перевозок по единому билету в Крым еще в процессе.

Несмотря на заявленную ранее договоренность об автобусном сообщении с аэропортами Ставрополя и Минеральных вод, конкретный механизм только прорабатывается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По поручению президента РФ, правительство устами курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко предложило варианты решения – нарастить перевозки по морю и вернуть практику «единого билета» из комбинированной доставки авиа- и автобусным транспортом.

Причем к 1 июня планировали завершить организацию регулярного морского сообщения между курортными городами на Черном море.

«Это даст возможность гражданам рассматривать альтернативные маршруты к местам отдыха», – уверял вице-премьер.

Чтобы увеличить пассажиропоток, Минтранс должен был выделить под автобусы интервалы проезда на трассе М4 «Дон».

«Сейчас выстраивается эта история, – сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. – Понятно, что самое простое – это самолет+автобус, но возможности отправиться в Крым на рейсовом автобусе сохраняются, билеты есть в наличии».

Доставка туристов по морю тоже остаются на уровне планирования.

«На данный момент есть поручение Министерству транспорта РФ по организации водного сообщения, плюс рассматривается возможность субсидирования, поскольку оно должно быть доступным. Результаты ждем до 10 июня. Речь идет о скоростном транспорте», – добавил министр.

Основной турпоток в Крым даст автомобильный транспорт и железная дорога. КЖД прогнозирует рост перевозок в 2,5 раза. За пять месяцев этого года железнодорожным транспортом воспользовались 300 тысяч человек, что вдвое больше показателей прошлого года.

Напомним, с 24 февраля аэропорт «Симферополь» не принимает гражданские самолеты из-за специальной военной операции на Украине. Всего закрыто 10 аэропортов юга России.