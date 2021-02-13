В Крыму показали, какой будет Россия без Путина

13.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Практика показывает – каждый раз победа поддерживаемой из-за рубежа горстки западников приводит Россию к самым чудовищным последствиям.

Об этом эфире YouTube-канала «Крымское Эхо» заявил крымский журналист Александр Мащенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Такой «пятой колонны», как в России, по величине и по влиятельности, мне кажется, нет ни в одной стране мира. И это с давних времён, во всяком случае, с XIX века, с конфликта славянофилов и западников. Это такой «творческий класс». Интеллигенция и люди около интеллигенции, враждебно настроенные по отношению к своей стране, считающие, что их страна ужасная, отвратительная, плохая, отсталая, и нужно устроиться жить так, как на Западе, нужно сдаться им в плен, нужно, чтобы они нами управляли и прочее, прочее», – сказал журналист.

«Во многом они уничтожили страну в 1917 году. Разве пролетариат сделал Великую Октябрьскую социалистическую революцию? Разве пролетариат довел страну до неё? Нет, не пролетариат довел. Довел бездарный, неэффективный имперский режим в последние годы и интеллигенция, которая радостно потирала руки.

Кто в 91-м году уничтожил Советский Союз, в значительной степени? Опять эта «пятая колонна». Кто сейчас делает все, чтобы страну взорвать? Я думаю, что этого не произойдет, но кто? Кто эти люди? Это интеллигенция, это наши писатели, многие из них, Дмитрий Быков или Людмила Улицкая, или Борис Акунин, или Виктор Шендерович.

Они хорошие писатели, журналисты, талантливые, создающие тексты, которые берут за душу огромное количество людей, и убеждают их, что Россия – ужасная, гнусная страна во главе с тираном Путиным, и нужно его свергнуть, и тогда будет всё замечательно», – пояснил Мащенко.

В эту компанию он добавил еще музыкантов, известных своей позицией по отношению к событиям на Украине 2014 года.

«У нас есть два больших, и это самое маленькое слово, которое я могу применить, рок-музыканта, идола, кумира поколений Андрей Вадимович Макаревич и Борис Борисович Гребенщиков – люди, у которых миллионы поклонников», – дополнил «список» журналист.

Он полагает, что, несмотря на агрессивную декламацию либеральных ценностей, западники куда более нетерпимы к иной точке зрения, чем любая «тирания».

«Вся эта публика, которую мы называем либеральной, она ведь страшно нетерпима, она гораздо больее нетерпима к инакомыслящим, чем «проклятый тиран Путин и его гигантский пропагандистский аппарат», который позволяет существовать «Дождю», «Эху Москвы», «Новой газете», Навальному, Дудю, Собчак, Шихман и всем-всем остальным. Позволяет им существовать», – привёл сравнение журналист.

«Посмотрите на Украину, победившую страну «толерантности» и всего на свете, что делают они? Вы думаете, наши будут делать не так? Наши, придя к власти – они же думают что они великие, что только у них правда, больше ни у кого! Это будет кошмар и ужас по образцу Украины, с уничтожением неугодных политиков, высылкой их из страны, или они вынуждены будут уехать, с уничтожением инакомыслящих, закрытием всех возможных средств массовой информации и ресурсов для выражения своей точки зрения», – добавил Мащенко.