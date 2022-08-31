В Крыму похоронили монаха, воевавшего в СВО в составе отряда казаков

31.08.2022  22:48 (Мск), Судак
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Добровольцы, Крым, Россия, Спецоперация


В Судаке простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине казаком, монахом, иеродиаконом Кизилташского монастыря Вениамином. Он служил в крымском батальоне «Таврида» и стал первым погибшим бойцом казачьего взвода этого подразделения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запись похорон опубликовал фотограф из Судака Александр Кирьяков.


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«Я сегодня в родительском доме говорил и повторю, что от лица всего командования передаю низкий поклон родным и близким глубокие соболезнования, чувство сопереживания, такой безвременной утраты, безвременной кончины нашего брата. За то, что воспитали настоящего героя, воина, солдата, человека с большой буквы. Человека, который смог пройти свой жизненный путь гордо, но со смирением. Человека, который нас многому чему учил и сам никогда не чурался учению», – отметил атаман Вадим Иловченко на церемонии прощания с бойцом.

Монах и казак Василий год назад был рукоположен в иеродиаконы, взявши имя Вениамин. Служил в Кизилташском Свято-Стефано-Сурожском мужском монастыре, когда началась специальная военная операция с позывным «Веня» поступил на службу в батальон «Таврида» во взвод к атаману Иловченко. Погиб казак-иеродиакон в середине августа этого года.

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