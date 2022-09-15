В Крыму полгода спокойно преподавал враг СВО и ярый заукр
В Крыму ярый заукраинец преподавал русский язык и литературу в Белогорском технологическом техникуме.
Преподаватель на уроке поставил ученикам песню про «Байрактар» и обещал скорый приход ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На поведение учителя пожаловались ученики.
Они прислали блогеру Александру Талипову видео с урока, а дальнейшая переписка не оставила сомнений в политических взглядах педагога: Белозеров поддерживает украинский режим и пропагандирует свои взгляды на уроках.
Благо диплом преподавателя украинского языка и литературы позволяет это делать с цитатами Ивана Франко и других украинских классиков.
На русский язык Белозерову пришлось переучиваться уже после 2014 года.
«Я правильно понимаю, что преподаватель Белогорского техникума Белозеров Андрей Владимирович включил украинскую националистическую песню про Байрактар в классе, а на странице в ВК фото с флагами Украины и цитатами украинских писателей размещает?
Ничего себе учитель русского языка в Крыму, – прокомментировал ситуацию блогер. – Я не склонен прям сразу доверять всему тому, что пишут мне ученики, но они заявляют, что человек ждёт прихода ВСУ и об этом им и рассказывает. Если этот учитель украинский нацист, то почему его за 7 месяцев никто не выявил? В общем нужно разъяснение на уровне министра образования Крыма».
Разъяснения не последовало. Преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова уволили, правоохранители проводят проверку.
После инцидента с исполнением украинской националистической песни на свадьбе в Бахчисарае глава Крыма Сергей Аксенов публично предупредил об ответственности за поддержку украинского режима и рекомендовал всем его пособникам переезжать на Украину.
Спасибо!
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