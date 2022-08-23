В Крыму полицейские во главе банды риелторов лишали жилья умственных инвалидов

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В Севастополе разоблачили группу «черных риелторов», костяк которой составляли сотрудники полиции.

Жертвами сообщников стали пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями, в том числе психического характера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, во главе банды стояли два бывших сотрудника полиции, которые на тот момент занимали должности инспектора патрульно-постовой службы и участкового уполномоченного МВД по Гагаринскому району. Для оформления сделок они привлекли знакомого с опытом работы риелтором. На него оформили доверенности на все имущество двое местных жителей, страдающих психическими расстройствами.

В дальнейшем полицейские собирали информацию об одиноких пенсионерах, а риелтор оформлял на себя доверенность для перерегистрации их имущества. Также в преступную схему была вовлечена тетя одного из сотрудников полиции, на которую оформлялась недвижимость для ее последующей перепродажи. Всего злоумышленникам удалось реализовать имущества более чем на 10 миллионов рублей.

«Пожилых людей сотрудники полиции просили принять участие в съемках профилактического ролика о борьбе с мошенниками, в ходе которого старики на камеру писали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже своих квартир, а уже спустя час в силу диагнозов забывали об этом, – уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю. – В результате преступным способом обвиняемые завладели 6 квартирами и земельным участком на территории города Севастополя, однако перепродать их третьим лицам участники орггруппы не успели».

Всю банду задержали в августе прошлого года. 41-летний риелтор пошел на сотрудничество со следствием и признал свою вину полностью. Он обвиняется в нескольких эпизодах совершения мошеннических действий в составе организованной группы в особо крупном размере, повлекших лишение права граждан на жилые помещения, а также в покушении на совершение таких преступлений (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.