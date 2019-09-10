10.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Спецслужбы
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В Крыму получил срок игиловец

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил на шесть лет крымчанина Ивана Трифонова, призывавшего к джихаду и агитировавшего за запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство».

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трифонова осудили по трем статьям: ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Кроме тюремного заключения ему также запретили заниматься администрированием сайтов и наложили штраф в размере 10 000 рублей.

«Установлено, что в период с 13 августа 2017 г. по 2 апреля 2018 г. на территории Республики Крым подсудимый, используя сеть «Интернет», разместил в общедоступных, созданных и администрируемых им группах текстовые сообщения, направленные на побуждение к участию в джихаде, к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», к совершению насильственных, в том числе террористических действий, а также признание и одобрение идеологии ИГ.

Кроме того, до 6 июня 2018 г. незаконно хранил самодельное взрывное устройство и боеприпас по месту своего проживания», – говорится в сообщении.

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