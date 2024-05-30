В Крыму поменялись два министра. Причина перестановок

Сразу два министра правительства Крыма написали заявления об уходе – МинЖКХ Сергей Донец и Минкурортов Вадим Волченко.

Оба решения глава Крыма Сергей Аксенов объяснил «плановой ротацией кадров с целью повышения эффективности управления», и если в случае с МинЖКХ это выглядит правдоподобно – на смену Донцу приходит начальник ГУП «Вода Крыма» Максим Новик, лично руководивший восстановлением водоснабжения в Евпатории после пяти дней без воды, то в Минкурортов приходит далекий от отрасли человек – замначальника оргуправления аппарата Госсовета Крыма Сергей Ганзий, недавно участвовавший в праймериз «Единой России».

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Донец возглавлял МинЖКХ чуть больше трех лет. Публично на заседаниях Совмина его распекали за две вещи – организацию санитарной очистки в населенных пунктах и слив нечистот с частных подворий. Для решения первой задачи Донец должен был добиться комплектации штата дворников, второй – создать реестр домов, подключенных к центральному водоснабжению, но не подключенных к канализации. С дворниками задачу решили за счет трудовых мигрантов, которые теперь попали под запрет, а создание реестра перекинули на местные власти, которые, как утверждают критики, просто «заволокитили» эту работу.

Волченко пришел в Минкурортов в июле-2017. Главная задача, которую перед ним ставил Аксёнов, – легализовать сектор гостевого жилья, работающий в «серой зоне». Сам Волченко посчитал: это 9 тыс мини-отелей, которые вместе с посуточной арендной квартир принимают 2/3 турпотока. Но все законопроекты не доходили до сессионного зала, поскольку противоречили требованиям Роспотребнадзора, МЧС, налоговой. Последний вариант получил огромное количество возражений, главная претензия крымских отраслевых ассоциаций касалась несвоевременности введения новых правил на фоне проблем с логистикой и низким турпотоком из-за прифронтового положения.

В начале весны Антикоррупционный комитет обнародовал информацию о бюджетных махинациях в Минкурортов, связанных со значительным завышением смет на обустройство глэмпингов. Речь шла о 7 миллионах рублей, но информацию тут же удалили из официальных каналов. Недавно стало известно, что Минкурортов ходатайствовало о выкупе в собственность республики действующих отелей, управление которыми переходило к временным администрациям, хотя у объектов есть собственники и действующая дирекция. Адвокаты расценивали это как рейдерский захват, жалобы направлены во все структуры, а хозяевам отелей предстоит возвращать собственность в судах.

Волченко курировал масштабную реконструкцию Коктебеля, как креатура своего бывшего шефа, телеведущего Дмитрия Киселева. Много лет Киселев проводит в Коктебеле джаз-фестиваль. Он сетовал, что состояние поселка не соответствует уровню мероприятия и публике, которая приезжает послушать хорошую музыку в красивом месте, но получает амбре от текущей в море канализации с примесью дыма многочисленных шашлычных и кафе. Реконструкция Коктебеля и прокладка центральной канализации растянулись на многие годы – только сейчас вышли в активную фазу, из-за чего туристов летом в поселке не будет.

Новый министр Ганзий, как управленец из аппарата Госсовета, считается протеже спикера Владимира Константинова, который, как говорят, с недавних пор переключил внимание на курортную сферу, как наиболее перспективную для Крыма.