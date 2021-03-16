В Крыму пообещали наказать Украину за весь вред, причиненный полуострову

16.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские политики, ответственные за осуществление диверсий и блокад в отношении Крыма, будут привлечены к ответственности в соответствии с российскими законами.

Об этом, выступая на торжественном собрании, посвященном 7-й годовщине воссоединения полуострова с Россией заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они пытаются нам нанести вред во всех сторон: водной блокадой, уничтожая нашу инфраструктуру, энергетическую, транспортную, продовольственную, санкции – все это, конечно, преступления, за которые предстоит еще ответить тем персоналиям, которые это стимулируют», – сказал Константинов.

По словам политика, Крым, политый кровью миллионов русских солдат, не имеет ничего общего с бандеровской Украиной, в которую сегодня превратилось соседнее государство

«Мы находились в Киеве больше 20-ти лет, мы приспособились жить в одной стране с Украиной. Наше нахождение вместе в той стране не было для нас благополучным, это были годы постоянной потери нашей региональной самоидентификации. После референдума 91-го года мы понесли тяжелейшие потери в культурном плане, в рамках изучения и сохранения нашей истории, в нашем родном языке и многое-многое другое стало из нашей жизни исчезать. Та крымская идентичность находилась под реальной угрозой исчезновения. Конечно, это не могло не вызывать опасения у всего актива крымского, у всей крымской элиты, кто отвечает за будущее Крыма, всего крымского народа. Мы терпеливо ждали перемен, верили каждому событию, которое происходило в Украине с надеждой, что оно даст избавление от этих проблем…

Крым – это сакральное место для русского мира, это территория, где погибли миллионы и миллионы русских солдат, сражаясь за свое отечество, отстаивая свои интересы. Два города-Героя, города Воинской Славы, да по сути дела, каждый населенный пункт может носить это имя – все у нас полито кровью. И теперь бандеровцы находятся у власти той страны, частью которой мы, по идее, должны были остаться, по их замыслам. Конечно, это было для нас невозможным», – заявил Константинов.