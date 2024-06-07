В Крыму поселку Санаторное вернут название Мшатка

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Поселку Санаторное под Ялтой собираются вернуть дореволюционное название Мшатка. Этот шаг должен содействовать популяризации деятельности русского философа Николая Данилевского, который жил в Мшатке и в своём имении разработал концепцию противопоставления Запада и России, отразив ее в книге «Россия и Европа».

«Запланировано вернуть поселку Санаторное исторического названия Мшатка, где Данилевский жил и работал», – сказала вице-спикер горсовета Ялты Светлана Базилюк на «Соловьёвских чтениях».

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По ее словам, в Мшатке также скоро установят памятник мыслителю. Обсуждается также восстановление парка, где находится могила Данилевского.

«Мы хотим обратимся ко всем присутствующим, чтобы мы все объединились для того, чтобы спасти этот уникальный парк, который разбивал и закладывал Николай Яковлевич Данилевский», – сообщила Базилюк.

Напомним, имение Данилевского вместе с могилой и «философским парком» находится за забором подведомственного МВД РФ «Загородного дома «Русичи». Попытки вычленить участок парка с захоронением не увенчались успехом – из Министерства внутренних дел пришел отказ, а Министерство культуры Крыма не стало идти на конфликт с МВД и отказалось придавать парку Данилевского статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Вместо этого имя учёного хотели присвоить главной республиканской библиотеке.