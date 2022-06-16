В Крыму пошли навстречу украинской общине в вопросе переименования библиотеки

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Новости Украины

Члены Общественной палаты Крыма не поддержали переименование библиотеки Франко в библиотеку им. Данилевского.

Вопрос будет рассматриваться в декабре накануне 200-летия со дня рождения ученого и теоретика панславизма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопрос переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки, которая сейчас носит имя Ивана Франко, поднимался на Ливадийском клубе в рамках фестиваля «Великое русское слово». Тогда речь шла о неготовности Крыма должным образом отметить 200-летие Данилевского – ученого, который первый изложил теорию панславизма в своем труде «Россия и Европа», объясняющем расхождения в цивилизационных основах между славянской и европейской системами.

Самым простым решением, которое не займет много времени, стало переименование библиотеки, поскольку имя Ивана Франко она получила после передачи Крыма Украинской ССР, тогда как сам писатель никогда на полуострове не был. Против такого решения выступила региональная общественная организация «Украинская община Крыма».

«Почему сразу переименовывать! – подчеркнула на заседании ОП глава общины Анастасия Гридчина. – Давайте называть новое, создавать что-то не менее масштабное, чем республиканская библиотека. Можно именем Данилевского назвать проспект, можно новую библиотеку. Вариантов много, чтобы не переименовывать. Для украинцев Крыма это острый вопрос, который взбудоражил нашу общину. Мы прекрасно понимаем, что имя Данилевского незаслуженно забыто. Но переименовывать библиотеку с учетом сложившейся ситуации, когда за последние 8 лет на Украине переименовали 52 тысячи улиц и 26 районов, названных в честь русских и российских деятелей, героев СССР, это неправильно. Это будет на руку украинской стороне, и уподобляться им не нужно. Для сохранения межнационального мира и согласия, давайте, этот вопрос поставим на паузу».

Имя русского мыслителя, основоположника цивилизационного подхода Николая Данилевского не увековечено в Крыму, несмотря на то, что последние годы жизни он прожил в своем имении во Мшатке (сейчас входит в пгт Санаторное). Могила Данилевского находится за забором подведомственного МВД детского лагеря им. Комарова, куда нет доступа.