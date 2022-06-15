В Крыму потребовали уничтожить Зе-власть и разобраться с российскими неовласовцами

Новости Украины

Крымчане ждут нанесения удара по Киеву.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил депутат Государственного совета Крыма от ЛДПР Николай Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Буду говорить о том, чего сегодня ждут крымчане. Никто из них ни на секунду не сомневается в важности, правильности и необходимости специальной военной операции. Есть два вопроса у нашего обычного крымчанина. Первое – когда наконец будет нанесен удар по центру принятия решений на Украине. Очень ждут. Второй момент очень важный для нас – когда наконец исчезнет эта жесткая украинизация, которая продолжается даже на освобожденных территориях. Украинство – это как высшая форма западничества, борьба против всего русского. А мы говорим о сохранении Украины. Крымский народ в основе своей не признает идеи сохранения Украины. Я говорю о своих избирателях. Когда мы говорим о братском народе Украины, нужно понимать, что это русские люди», – сказал Волков.

Он также потребовал жестких мер против «предателей Родины».

«Мы очень много говорим, что у нас много предателей, которые не поддержали спецоперацию. У нас в Крыму таких немного, а в России есть. Мер против этих людей в достаточной степени нет. Галкин продолжает издеваться в Израиле. А имущество у него есть в России? Есть. Почему оно до сих пор не арестовано? София Ротару 8 лет высказывалась против русского Крыма. Крымчане хотят, чтоб и здесь была наведена очевидная справедливость. Предатели должны быть наказаны. Нас очень долго учили, что репрессии это плохо. Ссылались на период Сталина. Очевидным является то, что не было 45-го года, если б не было 37-го. И если мы не будем сегодня обращать внимания на тыл, то на фронте победа будет даваться все сложнее», – заключил Волков.