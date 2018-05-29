29.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Крыму пояснили, зачем Киев поднимает панику о скорой потере Херсона

Заявления представителя президента Украины в фейковой «Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о возможном захвате Россией территорий Херсонской области ради подачи воды по Северо-Крымскому каналу – это бред, который появился только потому, что расплодившимся в Херсонской области «крымским» чиновникам нужно создавать видимость работы.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили херсонские и крымские эксперты.

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Напомним, Бабин накануне заявил, что видит признаки потери госуправления в прилегающем к Крыму Геническом районе и не исключил наступления российской армии, в случае если юридическим путем восстановить подачу воды в Крым по каналу не удастся.

В свою очередь, экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко отметил, что России и даром не сдался разрушающийся канал, который нуждается в глубокой модернизации.

«Не только в Геническом районе, но и в Херсонской области идет потеря государственности, так как деятельность сегодняшней власти ведет к тупику государственность. Что касается Северо-Крымского канала, то еще года два, и ему придет полный конец, так как его не обслуживают, не модернизируют, в него не вкладывают деньги. Что касается захвата территории в Херсоне, то я в это не верю. Только, если Украина какими-то своими действиями спровоцирует. В данный момент Бабину что-то снится и он нагнетает обстановку на территории Херсонской области», – заявил Журавко.

С ним согласился общественник из Геническа Геннадий Сивак, подчеркнувший, что такими громкими заявлениями украинские чиновники просто создают видимость работы: «В Херсонской области сконцентрировалось множество фейковых представителей таких, как, например, представительство президента в АРК, полиция АРК, СБУ АРК, прокуратура АРК и так далее. И всем этим гражданам надо из себя корчить активную деятельность. И вот, каждый из них старается выдать очередную небылицу и так далее. Все, что касается нападения России на Украину, то, например, Турчинов каждые полгода называет даты нападения. Но все это четыре года длится, а воз и ныне там».

А крымский политолог Андрей Никифоров заявил, что большие проблемы для украинской государственности в Херсонской области создает не российская армия, а меджлисовцы, мечтающие воссоздать Крымское ханство и грабящие при помощи своего батальона мирных жителей.

«Это бабин бред. А зачем еще, собственно говоря, создана эта фейковая структура, как не для того, чтобы нести подобного рода бред. Поскольку никакой конкретной деятельности у нее нет, то остается только время от времени о себе напоминать всякими воплями.

По поводу Генического района и вообще определенных районов Херсонской области, то там есть проблемы у группы этих самодепортировавшихся товарищей, которые восстановили там промысел – грабеж на больших дорогах», – заявил Никифоров.