В Крыму появилось первое отделение фонда помощи участникам СВО

Любовь Смирнова.  
31.05.2023 15:39
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Местная власть, Россия


В Крыму открыли первое отделение фонда помощи участникам СВО «Защитники отечества».

В формате «единого окна» бойцам и членам их семей будут оказывать юридическую, материальную, социальную, профориентациюнную помощь и даже помогут выбрать средства протезирования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму открыли первое отделение фонда помощи участникам СВО «Защитники отечества». В формате «единого...

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Под отделение отвели часть помещений Пенсионного фонда в центре Симферополя на улице Долгоруковская. Штат пока небольшой, всего 35 специалистов, но к концу года их станет 180, заверил на открытии глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За каждой семьей участника спецоперации будет закреплен отдельный человек, который поможет разрешить все возникающие сложности и вопросы, – заверил глава региона. – Хочется нашим воинам сказать, что мы ими гордимся и ждём домой.

Уверены, что сила духа и мужество помогут выполнить им поставленные боевые задачи, не сомневаемся в них, поэтому Россия обречена на успех в плане победы. Других вариантов у нас нет. Так что друзья действуем, движемся вперед. Нашим воинам уважение и здоровья, вернуться домой живыми. Мы их ждём и любим».

Руководить крымским отделением фонда будет ушедший накануне в отставку министр информации, связи и внутренней политики Владимир Трегуб.

«На базе этого фонда в режиме «одного окна» наши бойцы, наши герои смогут получить все необходимые услуги высококвалифицированных юристов, профессиональных психологов, сотрудников Социального фонда РФ, сотрудников МФЦ, военкомата, медико-социальной экспертизы, Департамента труда и социальной защиты, социальных работников администрации, – уточнил Трегуб.

По его словам, «ребята, которые сейчас находятся на передовой и те, которые вернулись, должны понимать, что здесь надёжный тыл, созданы комфортные условия, чтобы они получили ответы на все вопросы социальной поддержки, трудоустройства».

Специальный государственный фонд поддержки бойцов СВО создан по поручению президента для централизованной помощи военнослужащим и членам их семей.

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