В Крыму появился новый исторический аттракцион для туристов

24.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко

В Крыму появился еще один туристический объект – парк живой истории «Федюхины высоты» под Севастополем.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в парке построены семь исторических площадок, каждая из которых посвящена отдельному периоду от древности до наших дней.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Для того, чтобы полностью познакомиться с парком, придется потратить целый день – экскурсия продлится порядка десяти часов.

«За несколько часов можно совершить путешествие в историческом времени и пространстве, где римляне сменяются генуэзцами; разворачиваются сражения Первой обороны Севастополя», – рассказала сенатор Екатерина Алтабаева.