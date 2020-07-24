24.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Севастополь, Туризм
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В Крыму появился новый исторический аттракцион для туристов


В Крыму появился еще один туристический объект – парк живой истории «Федюхины высоты» под Севастополем.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в парке построены семь исторических площадок, каждая из которых посвящена отдельному периоду от древности до наших дней.

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Для того, чтобы полностью познакомиться с парком, придется потратить целый день – экскурсия продлится порядка десяти часов.

«За несколько часов можно совершить путешествие в историческом времени и пространстве, где римляне сменяются генуэзцами; разворачиваются сражения Первой обороны Севастополя», – рассказала сенатор Екатерина Алтабаева.





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