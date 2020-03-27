27.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Происшествия, Россия
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В Крыму появится лаборатория по эффективному тестированию новой заразы




На следующей неделе в Крыму начнет работу лаборатория по экспресс-тестированию на заболевание коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации главы республики, тестирование будет проводиться на базе Республиканской детской клинической больницы (в народе – Титова, а чуть позже, после приобретения оборудования, также в Республиканской детской инфекционной клинической больнице.

«Ко вторнику лаборатория должна быть готова принимать тесты… Со следующей недели ориентируемся, со среды, у нас будет новая лаборатория и дополнительное количество тестов, которые по сокращенной программе в течении двух часов позволяют с высокой степенью вероятности установить диагноз или его отсутствие», – заявил Аксенов

Напомним, в Крыму по состоянию на 27 марта выявлены 14 случаев заболевания коронавирусом нового штамма.

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