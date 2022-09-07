В Крыму пожилой сквернослов поплатился за неуважение к Донбассу и СВО

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Новости Украины

Матершинник и конспиратор из Евпатории, который в «Чат рулетке» выдал себя за жителя города Ирпень, оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбления в адрес Вооруженных сил России.

Правоохранители составили на него административный протокол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Установить личность подозреваемого полицейским помогли коллеги из регионального УФСБ. Его доставили в отдел полиции.

«В отношении правонарушителя полицейскими составлен протокол по части 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ, – уточнили в МВД. – Суд рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил правонарушителю в качестве наказания административный штраф в размере 30 тысяч рублей».

Напомним, 64-летний Сергей Решетник из поселка Новоозерное решил пообщаться онлайн с блогером, но не от имени крымчанина, а от жителя города Ирпень Киевской области. Для маскировки надел очки и бейсболку, и уверовав в собственную неуязвимость, назвал Россию фашистским государством, напавшим на независимую страну, хамил, матерился, оскорблял жителей Донбасса и России. Чтобы прекратить поток негативных эмоций и высказываний, блогеру пришлось отключить в чате звук.

После поимки, нарушитель принес извинения за свое поведение и заверил, что все осознал.