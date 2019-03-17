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17.03.2019, Севастополь, Сергей Рулёв
 
Крым, Россия, Русская Весна, Севастополь
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В Крыму празднуют годовщину Русской весны и ждут Путина

Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь, где примет участие в торжествах, посвященных годовщине референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Как ожидается, посетит церемонию запуска Балаклавской и Таврической ТЭС – новых электростанций, которые обеспечат независимость Крыма от Украины.

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Накануне блогер и репортер Сергей Рулёв побывал в Севастополе, где снял, как простые жители города празднуют пятилетие возвращения в состав России.

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