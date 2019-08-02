В Крыму предлагают пробиваться через Одессу на Тирасполь

02.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Украина осуществляет геноцид по отношению к населению Крыма, устроив водную, энергетическую и другие блокады.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил политолог Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, обращения и воззвания к международным организациям не приведут ни к какому результату, поскольку «арбитры» куплены.

«Это квалифицируется как геноцид. По отношению к нам со стороны Украины осуществляется геноцид – неважно нужна нам сейчас эта днепровская вода или не нужна, можем мы без нее обходиться или не можем. Главное, что они осуществляют акт геноцида. И это давно бы так квалифицировали, если бы арбитры не были куплены одной из играющих сторон», – сказал эксперт.

«Я думаю, что жестче о своих правах нужно заявлять не на Перекопе, а где-нибудь, допустим, на Днестре. Обеспечить транзит такой Красноперекопск-Херсон-Одесса-Тирасполь и тогда заявлять о своих правах. Иное кому мы что-то будем заявлять? В общем-то, можно было бы шуметь погромче о том, что нарушаются базовые права, человеческие права крымчан. Мы в данном случае являемся стороной, которая подвергается дискриминации, причем на основании чего? На основании каких-то умозаключений каких-то недоучек», – заявил Никифоров.