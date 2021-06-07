В Крыму предлагают Зеленскому определиться с будущим квартиры в Ливадии

07.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Спонсируемое США «Радио Свобода» добилось официального ответа от офиса Владимира Зеленского насчет того, почему его супруга Елена продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру в Ливадии, тем самым, направляя средства в бюджет «страны-агрессора».

«Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или другим субъектом властных полномочий, который формирует государственную политику… Все граждане Украины, которые приобрели собственность в Крыму до 2014-го года на законных основаниях, имеют справедливое право сохранять ее», – говорится в отписке президентской канцелярии.

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Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Елена Зеленская владеет элитным пентхаусом в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма и исправно платит за коммуналку:

«Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, — это тоже вклад в борьбу с «оккупацией», – язвительно отмечал Аксенов.

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук полагает, что чета Зеленских поступает непорядочно, заявляя с экранов о «российской агрессии», и при этом исправно уплачивая за коммунальные услуги в Крыму.

«Я, как председатель Общественной палаты, выражаю свое удивление по поводу двойных стандартов семьи Зеленских. Иметь квартиру в Крыму и быть крымоненавистником одновременно – это в лучшем случае непорядочно. Поэтому надо определиться господину Зеленскому и его супруге по поводу недвижимости в Крыму. Я считаю, что властям Крыма тоже было бы желательно обратить на этот факт более пристальное внимание и выступить более жестко по этому поводу», – заявил Форманчук.