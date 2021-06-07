07.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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В Крыму предлагают Зеленскому определиться с будущим квартиры в Ливадии

Новости УкраиныСпонсируемое США «Радио Свобода» добилось официального ответа от офиса Владимира Зеленского насчет того, почему...

Спонсируемое США «Радио Свобода» добилось официального ответа от офиса Владимира Зеленского насчет того, почему его супруга Елена продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру в Ливадии, тем самым, направляя средства в бюджет «страны-агрессора».

«Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или другим субъектом властных полномочий, который формирует государственную политику… Все граждане Украины, которые приобрели собственность в Крыму до 2014-го года на законных основаниях, имеют справедливое право сохранять ее», – говорится в отписке президентской канцелярии.

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Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Елена Зеленская владеет элитным пентхаусом в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма и исправно платит за коммуналку:

«Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, — это тоже вклад в борьбу с «оккупацией», – язвительно отмечал Аксенов.

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук полагает, что чета Зеленских поступает непорядочно, заявляя с экранов о «российской агрессии», и при этом исправно уплачивая за коммунальные услуги в Крыму.

«Я, как председатель Общественной палаты, выражаю свое удивление по поводу двойных стандартов семьи Зеленских. Иметь квартиру в Крыму и быть крымоненавистником одновременно – это в лучшем случае непорядочно. Поэтому надо определиться господину Зеленскому и его супруге по поводу недвижимости в Крыму. Я считаю, что властям Крыма тоже было бы желательно обратить на этот факт более пристальное внимание и выступить более жестко по этому поводу», – заявил Форманчук.


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