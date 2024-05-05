В Крыму предложили разбомбить украинские мосты через Днепр

Намерения Украины ударить по Крымскому мосту не удивляют так, как наличие целых мостов через Днепр в самой Украине.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил журналист, экс-сенатор от Севастополя Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если перейти на конкретику, то у меня вопрос возникает уже третий год, и я над ним бьюсь: почему до сих пор через Днепр мосты работают? Почему туннель работает, по которому приходят поезда? Почему узловые станции до сих пор функционируют? Временами их там нарушают, как-то разбивают. И я думаю, если склониться к той версии, что эти угрозы всего лишь пиар, работа на собственный электорат, что мы такие страшные, сейчас Россию победим, то, наверное, это может не произойти. Но если предполагать самое худшее, то я считаю, что упреждающий удар будет к месту. Об этом президент всегда говорит: если драка неизбежна, бей первым. Это его слова. Почему-то сих пор мы этого не сделали. Я не посвящён в военную тайну и стратегию наших сегодняшних Вооружённых сил, но как человек, как житель страны, как гражданин, я этим вопросом живу и часто слышу от окружающих друзей – почему мы до сих пор не парализовали по большому счёту украинскую экономику, средства доставки, дороги, порты?» – возмутился экс-сенатор.

Он уверен, что упреждающий удар в случае уже озвученных угроз как со стороны Киева, так и представителей Запада, абсолютно уместен.

«Я очень надеюсь, не хочу прогнозировать, что может произойти обратное, что на их слова мы, наверное, ответим раньше. И хотелось бы, что бы это произошло, не допуская сбитие, подлеты и так далее. Они уже сказали, что «мы будем», и если они так говорят, то мы должны сделать раньше. Это моя позиция и моё убеждение. И я очень надеюсь, что инаугурацию президента и День Победы мы проведём на коне, и не будем скорбеть. Очень хочется в это верить», – подчеркнул Соболев.