В Крыму представили план спасения туристической отрасли в новых обстоятельствах

Туристический сезон в Крыму может спасти возвращение программы кешбэка с дополнительными региональными бонусами.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявила экс-замминистра курортов и туризма Крыма Людмила Бабий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раннее бронирование сегодня – минимальное, падение от прошлого года на уровне 40%, – отметила она. – Это прямо не катастрофа катастроф, но тенденция, что выбирая раннее бронирование туристы сейчас отдают деньги турецкому направлению, которое только сильно подорожало в этом году и будет дорожать ближе к высокому сезону. У нас, как и в Краснодарском крае, все сложно. Только у нас хуже всех. Ближе к сезону на фоне того, как будут расти цены наших конкурентов в Краснодарском крае – поток станет чуть получше».

По словам эксперта, Крым держит цены на отдых на уровне 2022 года, тогда как Краснодарский край увеличил на 15%. Но к минимальному преимуществу ценовой политики необходимо добавить что-нибудь еще, поскольку снижать цены бесконечно отели не смогут – должна быть какая-то рентабельность и возможность оплатить обязательные платежи.

«Помимо фонда заработной платы есть арендные платежи, платежи за землю, все, что касается поддерживающей инфраструктуры, – пояснила Бабий. – Невозможно закрыть отель или санаторий, при этом не нести никаких затрат. Это не квартира, которую вы можете закрыть, и только управляющая компания будет вам присылать регулярные счета. Здесь гораздо более сложные процессы, и сейчас это все понимают, в этом направлении двигаются. Наши отели, которые у всех на слуху, помимо всего прочего, предлагают акции, предложения. Пока ситуация для марта месяца не критическая. Поэтому либо снизили цены, либо оставили на уровне 2022 года и ждут. А вдруг случится, а вдруг прорыв, а вдруг приедут? Прорыв не случится, если авиасообщение не будет восстановлено».

Единственный комфортный доступ на полуостров – это железная дорога. Но ее емкость ограничена, не хватает подвижного состава и пропускной способности участка от Керчи до Джанкоя, где только одна колея. К тому же, продажа билетов в этом году доступна только за 45 суток. Автомобильный транспорт, как в 2022 году, этим летом Крым не выручит – пробки на досмотр отпугнут автовладельцев, и единственным стимулом останется цена.

«Мы ожидаем, что в скором времени восстановят кешбэк на детские путёвки, рассчитываем, что вернётся кешбэк на взрослые путёвки, и по примеру дальнего Востока, где кешбэк составил до 40% от стоимости путёвки, а не 20%, дополнительный стимул будет на Крым распространяться, – отметила Бабий. – Потому что кешбэк был реальный и действенный инструмент поддержки отрасли без прямых дотаций отельерам. Без стимулирования продаж туристических услуг будет работать не просто сложно, а архи сложно».

Среди других инструментов привлечения туристического потока, эксперт назвала скидку «для своих» – для жителей Крыма, Южного федерального округа и новых территорий.

«Это не только вопрос потенциальных клиентов – это огромный рынок, который любит Крым, который скучал за Крымом и может сейчас себе позволить путешествовать в Крым. Это ещё вопрос патриотизма: помните, как в 2014 году вся Россия приехала в Крым, чтобы поддержать регион рублем? Переправлялись на паромах, ждали в очередях. Думаю, что должна быть отдельная акция в отношении крымчан, жителей ЮФО и новых территорий».